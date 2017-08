Tuesday's order of play at the U.S. Open

<p>Fans arrive at the Arthur Ashe Stadium for the U.S. Open in New York August 30, 2010.

NEW YORK (Reuters) - Tuesday's order of play on the show courts on day two of the U.S. Open:

(prefix denotes seeding):

ARTHUR ASHE STADIUM (Play begins 11a.m. EDT)

4-Jelena Jankovic (Serbia) v Simona Halep (Romania)

Not before 1 p.m.

3-Novak Djokovic (Serbia) v Viktor Troicki (Serbia)

14-Maria Sharapova (Russia) v Jarmila Groth (Australia)

Not before 7 p.m.

1-Rafa Nadal (Spain) v Teymuraz Gabashvili (Russia)

1-Caroline Wozniacki (Denmark) v Chelsey Gullickson (U.S.)

LOUIS ARMSTRONG STADIUM (Play begins 11 a.m.)

16-Marcos Baghdatis (Cyprus) v Arnaud Clement (France)

8-Li Na (China) v Kateryna Bondarenko (Ukraine)

Kristof Vliegen (Belgium) v James Blake (U.S.)

7-Vera Zvonareva (Russia) v Zuzana Kucova (Slovakia)

GRANDSTAND COURT (Play begins 11 a.m.)

11-Svetlana Kuznetsova (Russia) v Kimiko Date Krumm (Japan)

19-Mardy Fish (U.S.) v Jan Hajek (Czech Republic)

8-Fernando Verdasco (Spain) v Fabio Fognini (Italy)

Coco Vandeweghe (U.S.) v Sabine Lisicki (Germany)