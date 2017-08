Tuesday's order of play at the U.S. Open

NEW YORK (Reuters) - Tuesday's order of play on the show courts on day nine of the U.S. Open (prefix denotes seeding):

ARTHUR ASHE STADIUM (Not before 1 p.m.)

20-Sam Querry (U.S.) v 25-Stanislas Wawrika (Switzerland)

3-Venus Williams (U.S.) v 6-Francesca Schiavone (Italy)

Not before 7 p.m.

2-Kim Clijsters (Belgium) v 5-Samantha Stosur (Australia)

1-Rafa Nadal (Spain) v 23-Feliciano Lopez (Spain)

LOUIS ARMSTRONG STADIUM (Play begins 11 a.m.)

12-Mikhail Youzhny (Russia) v Tommy Robredo (Spain)

Not before 4 p.m.

8-Fernando Verdasco (Spain) v 10-David Ferrer (Spain)