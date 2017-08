Factbox - List of men's grand slam title leaders

NEW YORK (Reuters) - Factbox on the all-time grand slam title leaders in men's singles after Spain's Rafa Nadal won his ninth at the U.S. Open Monday.

16 - Roger Federer (Switzerland)

14 - Pete Sampras (U.S.)

12 - Roy Emerson (Australia)

11 - Rod Laver (Australia), Bjorn Borg (Sweden)

10 - Bill Tilden (U.S.)

9 - Rafa Nadal (Spain)

8 - Fred Perry (Britain), Ken Rosewall (Australia), Jimmy Connors (U.S.), Ivan Lendl (Czechoslavakia), Andre Agassi

(u.s.)